Accoltella giovane durante lite: 18enne arrestato per tentato omicidio a Messina

(Adnkronos) – Con l’accusa di tentato

omicidio i carabinieri hanno arrestato a ﻿Furci Siculo, nel Messinese, un 18enne. I militari sono intervenuti ieri sera dopo la chiamata al 112 di un cittadino che ha segnalato un acceso diverbio tra alcuni giovani nella villa comunale. Dalle indagini è emerso che poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, tra alcuni ragazzi era scoppiata una violenta lite, al culmine della quale uno di loro avrebbe accoltellato un ragazzo.

Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona gli investigatori dell’Arma sono riusciti a identificare il presunto aggressore, che è stato rintracciato subito dopo nella sua abitazione e arrestato.

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