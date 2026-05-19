Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Siena, odio razziale e apologia fascista e nazista: denunciati 13 minori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Sono le accuse contestate a 13 minorenni, tutti residenti nel senese, denunciati dai poliziotti di Siena. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nell’operazione ‘Format 18’ della Digos. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Danacol e Policlinico Gemelli, il “Mese del Cuore” arriva a Eboli

26 Settembre 2024

Autonomia, Follini: “Riforma spinta da minoranza”

28 Gennaio 2024

Draghi presidente commissione Ue? L’ipotesi e le reazioni

8 Dicembre 2023

Zampolli: “Visto per l’America a Fedez? Non decido io ma a casa mia non è persona gradita”

8 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno