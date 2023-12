Elezioni Usa 2024, Biden: “Corro perché c’è Trump”

(Adnkronos) – "Se Trump non si candidasse, non sono sicuro che mi candiderei". E' quanto ha ammesso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che alle elezioni presidenziali Usa del 2024 cercherà un secondo mandato alla Casa Bianca. Parlando ad un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, in Massachusetts, l'81enne democratico ha spiegato alle elezioni del prossimo anno la “democrazia è a rischio” perché Trump e i suoi alleati intendono “distruggere” le istituzioni democratiche. "Ma non possiamo lasciarlo vincere", ha aggiunto Biden riferendosi all'ex presidente, che attualmente è il chiaro favorito nelle primarie repubblicane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

