A Marino arrivano gli Stalli Rosa

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Marino, mercoledì scorso, è stato approvato il Regolamento per l’utilizzo degli spazi di sosta su aree pubbliche (14mo punto). L’organizzazione della circolazione e sosta nei parcheggi è un tema importante poiché riguarda infrastrutture indispensabili per il cittadino-utente, il quale dev’essere aiutato, come prevede il Codice della Strada, a comprendere facilmente dove e come poter parcheggiare la propria auto.

Il Regolamento prevede, finalmente, anche l’introduzione degli Stalli Rosa, grazie alla mozione presentata da Franca Silvani, consigliera comunale e capogruppo PD, sottoscritta anche dai colleghi Gianfranco Venanzoni (Capogruppo de La Scelta Concreta) e Roberto Raparelli (Capogruppo de Il Centro), e votata lo scorso maggio da tutto il Consiglio Comunale.

“Esprimo piena soddisfazione – spiega Franca Silvani – perché si tratta di un provvedimento che va incontro alle persone, nel solco delle pari opportunità e della qualità della vita. Gli Stalli Rosa sono parcheggi dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori alle prese con carrozzine e passeggini che possono incontrare difficoltà negli spostamenti cittadini, soprattutto per trovare parcheggio”. In prossimità di scuole, asili nido, negozi per l’infanzia, uffici postali e di ogni altro sito di pubblica utilità, secondo un principio più generale di miglioramento della qualità della vita, possono costituire un grande contributo sociale, favorendo un vissuto della maternità/genitorialità più agevole rispetto alle esigenze del quotidiano.

“Ringrazio il Consiglio Comunale, gli Assessori, le Commissioni e gli Uffici per il lavoro svolto e colgo l’occasione per formulare a tutti loro i miei auguri di Buone Feste. -prosegue la consigliera comunale. Siamo in un momento difficile e particolare, sotto ogni punto di vista, politico, economico, sociale. Usciamo da due anni di pandemia molto complicati, che hanno avuto un forte impatto sulle nostre vite. Non è stato facile (e non lo é ancora) rimettersi in carreggiata, riprendere la propria vita, le proprie attività. In queste festività, dopo tempo, potremo di nuovo riabbracciarci e stare vicini, uniti. Colgo, quindi, l’occasione per augurare a tutti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo; il mio pensiero, unito a un augurio speciale, va alle persone che maggiormente soffrono le difficoltà, alla parte del mondo che é in guerra, a chi vede negati i propri diritti, a chi ha perso le persone più care. È da questa parte che dobbiamo tutti rivolgere il nostro pensiero, il nostro sguardo, il nostro cuore. E soprattutto il nostro impegno”.