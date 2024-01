Antitrust, il Commissario UE Vestager incontrerà i CEO di Apple e Google

(Adnkronos) – Il Commissario europeo per la concorrenza dell'Unione Europea, Margrethe Vestager, ha pianificato un viaggio negli Stati Uniti la prossima settimana per incontrare i CEO di Apple, Alphabet e Nvidia, tra gli altri, al fine di discutere la regolamentazione digitale europea e la politica sulla concorrenza. Citando un consulente del Commissario, il sito di notizie ha riferito che Vestager ha fissato incontri con il CEO di Apple, Tim Cook, il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, il CEO di Broadcom, Hock Tan, e il CEO di Nvidia, Jensen Huang. Vestager visiterà San Francisco e Palo Alto, in California, l'11 e il 12 gennaio. Sono previsti anche ulteriori incontri con il CTO di OpenAI, Mira Murati, e il chief strategy officer, Jason Kwon. Nel dicembre 2023, la CE ha chiesto ad Apple e Google di fornire ulteriori informazioni sulle pratiche legate alla trasparenza nell'ambito del Digital Services Act (DSA) e ha dato loro un mese di tempo per rispondere. Oltre ad Apple e Google, la CE ha rilevato l'anno scorso che anche Meta Platforms, Amazon, la società madre di TikTok, ByteDance, e Microsoft rientravano nel campo di applicazione del DSA. Il 12 dicembre Apple aveva offerto agli sviluppatori di terze parti l'accesso al suo sistema di pagamenti mobili come mezzo per evitare una pesante multa da parte della Comunità Europea. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...