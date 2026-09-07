Lanuvio celebra i suoi neo maggiorenni: Costituzione in mano ai ragazzi del 2008, “Ora siete il presente della città”

Nella suggestiva cornice della Dimora Storica di Villa Sforza si è svolta la nuova edizione del “Battesimo Civico”, la cerimonia promossa dall’Amministrazione Comunale di Lanuvio per dare ufficialmente il benvenuto nella comunità adulta alle ragazze e ai ragazzi nati nel 2008, che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel corso del 2026. Un appuntamento ormai consolidato per il territorio, pensato per celebrare un passaggio generazionale dal forte valore istituzionale e sociale: l’ingresso dei giovani nella piena vita civile del Paese, simboleggiato dalla consegna a ciascun partecipante di una copia della Costituzione italiana. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco Andrea Volpi, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro De Santis e la Consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità Luisa Linari.

“Questo momento rappresenta un vero passaggio di crescita e di consapevolezza per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Andrea Volpi -. Consegnare la Costituzione alle giovani donne e ai giovani uomini di Lanuvio significa ricordare loro che questa città e le sue istituzioni appartengono a ciascuno di loro. La partecipazione attiva alla vita pubblica, la capacità di esprimere con forza e libertà le proprie idee, il proprio consenso o il proprio dissenso, sono gli strumenti fondamentali con cui questi ragazzi possono guidare il presente e costruire un futuro migliore”.

Un messaggio condiviso dalla Consigliera Luisa Linari, che ha sottolineato il significato non soltanto simbolico della giornata: “Guardando i nomi sull’elenco e i volti di questi ragazzi, molti dei quali visti crescere nel nostro territorio, si prova un misto indescrivibile di orgoglio e responsabilità. Questo momento non è una semplice routine da calendario comunale, ma un vero spartiacque: da oggi questi giovani smettono di essere semplicemente ‘il futuro’ e diventano a tutti gli effetti il nostro ‘presente’. L’augurio più grande che rivolgo loro è di essere sempre liberi: liberi di decidere, di pensare, di sognare, e che la Costituzione che hanno stretto tra le mani rappresenti una guida di inestimabile valore per il loro cammino”.

Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito numerose realtà e figure del territorio. L’Amministrazione Comunale ha rivolto un ringraziamento al parroco don Nicola Garuccio per la presenza, allo staff della Lanuvio Nuova Pro Loco APS per la collaborazione organizzativa, a Domenico Giovagnoli per aver documentato fotograficamente la serata e ad Attilio Bernardi che, insieme al giovanissimo Dj Adamo, ha curato l’intrattenimento musicale. Il ringraziamento conclusivo è andato ai neo diciottenni e alle loro famiglie, protagonisti di una serata dedicata ai valori della partecipazione, della libertà e della democrazia, con la Costituzione come simbolico punto di partenza del loro nuovo percorso da cittadini adulti.