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Eva Grimaldi, tragedia sfiorata per Imma Battaglia in autostrada: “Ho pianto per due giorni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Ho pianto per due giorni”. Eva Grimaldi, ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, ha ricordato la paura vissuta dalla moglie Imma Battaglia, protagonista di una disavventura in autostrada che lei stessa aveva denunciato sui social.  

Mentre era alla guida della sua Alfa Romeo Junior, Battaglia ha subito un blocco improvviso e totale del motore. Una situazione pericolosa, aggravata dal fatto che si trovava in autostrada. Secondo il racconto di Grimaldi, è stata una fortuna che la moglie in quel momento stesse percorrendo la corsia di destra. “Si è bloccata all’improvviso, le è arrivato un segnale ‘problema al motore, fermare il veicolo’. Lei ha pregato di trovare immediatamente una piazzola di sosta per potersi fermare”, ha raccontato l’attrice.  

La spavento è stato enorme: “Quando me lo ha detto per telefono ho pianto per due giorni, ha evitato una strage”. Fortunatamente, nonostante la paura, la storia si è conclusa bene: “È viva per miracolo”, ha aggiunto.  

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