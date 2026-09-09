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US Open, oggi Zverev-Van de Zandschulp: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alexander Zverev torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfida l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 70 del ranking Atp – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Zverev arriva al match dopo aver eliminato Sonego, Halys, Tabilo e Darderi mentre Van de Zandschulp ha sconfitto Choinski, De Minaur, Bergs e Gea.  

La sfida tra Zverev e Van de Zandschulp è in programma stanotte all’1.30 sul campo centrale. I due tennisti non si sono mai incontrati. 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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