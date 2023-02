A Guidonia Montecelio torna il Carnevale

Fisio fit

Torna il Carnevale a Guidonia Montecelio. La festa, che prenderà il via giovedì 16 e proseguirà fino a martedì 21, coinvolgerà diverse circoscrizioni. Grazie all’operato di tante associazioni, al contributo organizzativo ed economico degli Assessorati al Commercio e alla Cultura, quest’anno il Carnevale coinvolgerà oltre Guidonia anche: Villalba, Villanova, Montecelio e Colleverde.

Inoltre l’appuntamento di Guidonia centro, al pari delle storiche Vunnelle e del Fairylands, sarà da qui in avanti riconosciuto come “manifestazione tradizionale” potendo, così, godere di semplificazioni amministrative e burocratiche.

“Il Carnevale è uno di quei momenti dell’anno – commenta l’assessore al Commercio, Stefano Salomone – in cui la Città si anima e in cui si possono vivere, in allegria, le strade e le piazze, si riscopre il commercio di prossimità e si richiamano visitatori. Come Amministrazione abbiamo sostenuto con piacere queste iniziative e ringraziamo le varie associazioni che hanno organizzato questi eventi che sapranno richiamare anche molti visitatori”.

“Molte associazioni – prosegue l’Assessore alla Cultura Michela Pauselli – hanno contribuito quest’anno all’organizzazione delle feste e delle sfilate e a loro va come sempre il nostro ringraziamento perché ci aiutano a preservare le nostre tradizioni. Come Amministrazione abbiamo cercato di sostenerli il più possibile e così faremo anche nei prossimi anni”.

Grazie ad un’apposita delibera di giunta altre manifestazioni tradizionali godranno dei benefici riservati dallo scorso settembre alle feste patronali. A fronte della gratuità degli eventi per il pubblico, il Comune riconoscerà quindi anche al Carnevale di Guidonia, alle Vunnelle e al Fairylands, le semplificazioni per il rilascio del patrocinio, occupazione del suolo pubblico, allaccio delle utenze comunali qualora disponibili, esenzioni per affissioni e pubblicità ed esenzione dai diritti Suap in quanto eventi promossi dall’ente.

“Abbiamo voluto riconoscere concretamente – conclude Pauselli – l’importanza di queste tre manifestazioni tradizionali. Le Vunnelle fanno parte della storia della nostra Città, il Carnevale anima e rende attrattiva Guidonia da decenni e il Fairylands, che vogliamo presto riportare a casa dopo aver registrato numeri impressionanti di visitatori nelle tredici edizioni passate. Abbiamo ritenuto doveroso avviare anche per loro un processo di semplificazione delle procedure e della burocrazia. Questa delibera è un altro passo verso questo ambizioso obiettivo che ci siamo posti”.

IL PROGRAMMA

VILLALBA

Giovedì 16 e martedì 21

Sfilata di gruppi mascherati

Partenza ore 15 dal piazzale della Chiesa Santa Maria del Popolo.

A cura di: Associazione RiCrea – Insieme per il territorio, associazione Commercianti per Villalba.

VILLANOVA

Sabato 18

Festa in maschera e sfilata di gruppi mascherati

Partenza ore 15 da piazza San Giuseppe Artigiano

A cura di: Proloco Villanova Le Sprete e associazione Commercianti Villanova.

MONTECELIO

Sabato 18

Sfilata di gruppi mascherati e spettacoli in piazza

Partenza ore 14 da piazza San Giovanni

A cura di: Classi 1981/1982, associazione Commercianti Montecelio.

COLLEVERDE

Sabato 18

Spettacolo in piazza ore 11

Sfilata di gruppi mascherati partenza ore 14

Piazza Colleverde

A cura di: associazione Commercianti Colleverde.

GUIDONIA

Domenica 19 e martedì 21

Sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera

Partenza ore 15 da viale Roma – Monumento Alessandro Guidoni.

A cura di: associazione culturale “Il Carnevale di Guidonia”

