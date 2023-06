A FIUMICINO È ATTERRATO IL NUOVO DOPPIO MALTO

La ricetta della felicità di Doppio Malto atterra a Fiumicino per la nuova apertura all’interno dell’aeroporto romano, un luogo internazionale dove le culture si intrecciano e si incontrano. L’apertura al pubblico è avvenuta oggi, giovedì 15 giugno, nel piano mezzanino dello scalo di Fiumicino (Terminal 1, al piano superiore della nuova Piazza dell’Area A destinata ai voli domestico/Schengen), in provincia di Roma e, di fatto, segna a tutti gli effetti con Lagardère Travel Retail Italia il debutto del format Doppio Malto nel canale food travel retail (doppiomalto.com/it/ristoranti/roma-fiumicino).

Giovanni Porcu, CEO di Doppio Malto: “Quella che inauguriamo a Fiumicino insieme a Lagardère Travel Retail Italia è una ulteriore e importante evoluzione del format Doppio Malto. Anche, e soprattutto, in un luogo di passaggio e di lunghe attese, come quello di un aeroporto, c’è bisogno di uno spazio di svago, di decompressione e piacere. Un posto dove bere una buona birra accompagnata da un buon piatto. Di un posto felice, insomma”.

Alberto Niero, CEO di Lagardère Travel Retail Italia: “La collaborazione con Doppio Malto segna un traguardo importante per noi di Lagardère Travel Retail Italia, perché coincide con l’ingresso del Brand nel mondo del Travel Retail. Siamo convinti che questa partnership darà grandi soddisfazioni e siamo pronti ad accogliere gli amanti del buon cibo e della buona birra in questa nuova avventura”.

Oltre 150 i posti a sedere in un locale che, trovandosi in un luogo attivo 24 ore su 24 come un aeroporto, propone anche un breakfast menù. Oltre ai classici gusti mediterranei, la colazione soddisfa anche i viaggiatori di tutto il mondo con menù internazionali che comprendono pancake, bacon e salmone. Si tratta del 36° ristorante Doppio Malto in Italia, il 39° in Europa e, ovviamente, grande protagonista è la birra. Presso il locale di Fiumicino i clienti Doppio Malto potranno scegliere tra oltre dieci tipologie di birre artigianali diverse, tutte di produzione propria, sia alla spina che in bottiglia da 33cl (anche gluten free), oltre che a cocktail classici e alla birra.

La cucina di Doppio Malto è semplice, genuina e creativa, combina birra e cibo in modo innovativo e gustoso proponendo una scelta ricca e varia che va dalla carne alla griglia agli antipasti, passando per insalate e dessert. Tra i best of di ogni categoria il godurioso Filetto lardellato, 250g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale e olio EVO, la grigliata mista, una selezione della migliore carne della casa servita per due persone in uno scenografico braciere da mettere a centro tavola, i galletti alla birra e la leggera tartare con stracciatella e pomodori Piccadilly. Per chiudere in bellezza, una bella selezione di dolci tra cui spiccano il classico e amatissimo Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di Robiola in barattolo e crumble di Sbrisolona con salsa al cioccolato o ai mirtilli. Presente anche un menù con proposte gluten free di pizze, dolci e antipasti.

Spazio anche al divertimento, allo svago e ai sorrisi. Tra un sorso e l’altro, ci si potrà sfidare a scacchi giganti e calciobalilla. Il nuovo locale di Fiumicino è pronto ad accogliere anche i più piccoli con un menù dedicato ai bambini fino ai 10 anni composto da un piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.

Per maggiori info: doppiomalto.com/it/ristoranti/roma-fiumicino