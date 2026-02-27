Astrotarocchi 28 Febbraio 2026 di Cristina Olmi

💫Ariete siete energia pura. È il momento di pianificare, non di agire d’impulso. Taglia ciò che è superfluo. Sii netta nelle tue decisioni.💫

💫Toro La pazienza sarà la tua arma migliore. Qualcuno potrebbe testare i tuoi nervi. Cerca stabilità. Non farti smuovere dalle opinioni altrui.🌟

💫Gemelli Comunicazione al top. Ottimo momento per scrivere o preparare discorsi, Chiacchiere costruttive in arrivo, ma evita i pettegolezzi.🍂

💫Cancro Ti senti protettiva verso i tuoi progetti. Segui l’intuizione. Concentrati sulla tua sicurezza interiore e sulle basi solide.🌻

💫Leone Protagonista assoluta. La tua presenza si farà notare, usala con saggezza. Successo e chiarezza. Tutto brilla sotto la tua luce. 🍀

💫Vergine. Analisi profonda dei fatti. È proprio quello che ti serve per vincere la tua sfida. Studio e segreti. C’è qualcosa di non detto che devi scoprire.✨

💫Bilancia Equilibrio precario ma gestibile. Cerca la mediazione senza annullarti. Una piccola fortuna o un’occasione improvvisa da cogliere. 🌟

💫Scorpione Intensità emotiva. Usa questa forza per trasformare una situazione difficile. Un ciclo finisce per lasciar spazio al nuovo. Non temere il cambiamento.🍀

💫Sagittario Voglia di espansione. Guarda lontano, oltre l’ostacolo immediato. . Un colpo di fortuna ti aiuterà a vedere le cose con ottimismo🌊

💫Capricorno La determinazione è massima. Sei pronta a scalare la vetta. L’ostacolo c’è, ma con la tua costanza lo supererai.🌹

💫Acquario Idee brillanti e fuori dagli schemi. Sorprenderai chi ti sta intorno. Segui i tuoi sogni, la direzione è quella giusta.🍀

💫Pesci Grande sensibilità. Ascolta i segnali che arrivano dall’ambiente. Emozioni profonde e intuito. Fidati dei tuoi presentimenti.🌞

🔵🟣 🔴🟡 Buona giornata 🟡🟢🔵🟣

Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499‬‬

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook