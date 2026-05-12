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Zverev, ristorante non lo riconosce e… non lo fa entrare: “Non hai prenotato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘rimbalzato’ in un ristorante romano. Il tennista tedesco, che oggi, martedì 12 maggio, sfida l’azzurro Luciano Darderi per un posto ai quarti degli Internazionali d’Italia 2026, ma che ieri sera ha vissuto una piccola disavventura. Zverev si è presentato, insieme al fratello Mischa, a tarda sera da Zuma, noto ristorante del centro, per regalarsi una cena nel cuore di Roma, ma è stato lasciato fuori. 

Il motivo? Nessuna prenotazione e nessuno, all’interno del locale, che avesse riconosciuto Zverev, che quindi ha dovuto cambiare i propri piani. A raccontare l’episodio è stato l’ex deputato Andrea Ruggieri al podcast TennisTalker: “Sono andato a cena nella terrazza di Zuma, e all’ingresso ho visto una scena incredibile. Alexander Zverev con suo fratello Mischa e un loro amico, lasciati fuori all’ingresso”. Nessuna smentita da parte del locale che, interpellato da Repubblica, si è trincerato dietro un “no comment”. 

 

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