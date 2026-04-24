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Musetti-Hurkacz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti esordisce a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro sfida il polacco Hubert Hurkacz – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti arriva all’appuntamento dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Montecarlo, dove è stato battuto da Arthur Fils, mentre a Montecarlo si era arreso al primo turno a Valentin Vacherot. 

 

La sfida tra Musetti e Hurkacz è in programma oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 11. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il parziale fermo sul 2-2. L’ultimo incrocio risale al terzo turno del Wimbledon del 2023, quando il polacco si impose in tre set. 

 

Musetti-Hurkacz, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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