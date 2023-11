Paola Cortellesi batte ‘Napoleon’ al box office, ‘C’è ancora domani’ sfiora i 24 milioni di euro

(Adnkronos) – Un altro weekend da capolista per 'C’è ancora domani', che al trentunesimo giorno di programmazione nelle sale incassa 3.230.663 euro (registrando un calo del 21%, piuttosto contenuto rispetto al precedente fine settimana). Nel weekend della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il film di e con Paola Cortellesi ha portato in sala 462.375 spettatori per 692 schermi (la media per copia è 4.669), arrivando a un totale di 23.908.728. Nel corso della settimana, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it, supererà i 24.938.570 euro di 'Spider-Man: No Way Home' e diventerà il quarto maggior incasso dal 2021. Ma, per la prima volta da un mese, il film-fenomeno di Cortellesi ha un rivale: è 'Napoleon' di Ridley Scott, che si piazza al secondo posto della top ten con 2.923.354 euro, ma il numero minore di sale (488) gli permette di avere una media superiore (5.990). E regge bene anche 'Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente', che resiste al terzo posto con 1.087.869 euro superando i quattro milioni totali (4.080.288), ma con un divario di quasi 2 milioni dal secondo classificato. E c’è circa mezzo milione di differenza tra 'Hunger Games' e il quarto, la new entry 'Cento domeniche' di e con Antonio Albanese, che in quattro giorni raccoglie 539.238 euro (il totale tiene conto anche delle anteprime: 549.201). È uno dei quattro titoli italiani della top ten: gli altri sono 'Comandante' (nono con 126.968 euro e un totale di 3.449.848) e 'Mary e lo spirito di mezzanotte' che debutta con 89.872 euro (con le anteprime va a 90.296), fanalino di coda della classifica. Fuori dalla top ten 'La chimera', che al suo primo weekend si ferma a 93.816 euro, mentre attenzione a 'Palazzina Laf' che con le anteprime pugliesi raccoglie 12.454 euro. Gli altri film in top ten coprono tutti i generi: il cartoon 'Trolls 3 – Tutti insieme' è quinto con 246.718 euro (totale 2.119.214), il cinecomic 'The Marvels' sesto con 228.298 (3.188.715), la proposta d’autore 'The Old Oak' di Ken Loach settimo con 193.947 (662.870), l’horror 'Thanksgiving' ottavo con 181.825 (639.027). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...