Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Madrid, domani Sinner-Norrie agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Domani, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall’agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l’argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Sinner affronterà Norrie agli ottavi domani, martedì 28 aprile, in orario ancora da definire. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori.  

Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dolphins, ad Anzio i sedicisemi di finale Under 12 baseball

30 Agosto 2018

Elezioni Usa, Biden vs Trump: è ancora botta e risposta tra presidente e tycoon

10 Dicembre 2023

Lazio-Roma, tutto pronto per il derby: il deserto attorno all’Olimpico – Video

12 Novembre 2023

Roma, amico lancia petardo: giovane ferito e operato, è grave

30 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno