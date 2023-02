Fisio fit

Zanforlin: le milanesi fuori forma e sentenza juve non é congrua . Abbiamo chiacchierato con Orfeo Zanforlin, opinionista di QSVS di Telelombardia chiedendogli qual é l’andamento delle squadre nel nostro campionato.

“Signor Zanforlin , come stanno fisicamente in questo momento le squadre? ” ” Possiamo trarre una conclusione, e cioè , a differenza del Napoli che gioca un gran calcio dando una lezione alla Juve, sono tutte in difficoltà. Mi spiego: Il Milan sta attraversando un periodo non facile, possibile ci siano stati diverbi dentro lo spogliatoio e, poi, infortuni”.

” Tra Milan e Inter, qual é la squadra che ora offre maggiori garanzie?” ” Tra le due milanesi sicuramente l’inter, con meno infortuni e compattezza”.

” La Juventus in questo momento, dopo la sentenza sulle plusvalenze, ha un problema fisico o psicologico?” ” La Juventus deve solo giocare e non pensare, e poi Allegri deve riuscire ad amalgamare bene il gruppo per trarre tutte le potenzialità “

” Sulla sentenza emanata dalla Corte D’appello, ci sono stati, quindi , due pesi e due misure?” ” Certamente! Sono andati a toccare due articoli che, dicono la ” stessa ” cosa ma, sono incongruenti”.

” Ora la juve sta pagando questa situazione di ” fantaclassifica”, chi può risarcirla?” ” Eeeh, chi può risarcirla…nessuno. Poi, penso che toccare una squadra con penalità di punti, quando non si amministra bene é troppo.”

” La nuova dirigenza dovrebbe prenderne atto.” ” Si, faccio un paragone con una azienda: se questa amministra bene gli operai non verranno ” richiamati”, se chi amministra non é valido non si può prendersela con chi lavora. Questa era una similitudine per non indirizzare la colpa ai giocatori che, nulla hanno con questa storia”.

” Il ” presunto ” rigore su Chiesa; durante il match con la Lazio, richiama quello ” Iuliano – Ronaldo del 1998 in campionato a San Siro?” ” Il fallo su Chiesa? No. Assolutamente no, situazione infatti non ha reclamato nessuno per decretare il penalty “.

“Si stanno facendo molte disdette per le paytv. Specialmente le stanno facendo i tifosi bianconeri per far crollare i diritti tv. Se ne faranno molte, il colcio e i diritti tv implode?” ” Ma una risposta certa non si ha però bisogna dire che senza la Juventus, il campionato e , soprattutto, i diritti tv, perderebbero molto. Per tutto il movimento del calcio, tra sfide di cartello, incontri e incassi negli stadi, merchandising…insomma, la Juve é indispensabile”.