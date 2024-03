Zaia: “Veneto ombelico del mondo del settore logistico”

(Adnkronos) – Il Veneto “è l’ombelico del mondo della logistica, della trasportistica: dei quattro corridoi nazionali tre sono in Veneto, il Veneto ha il primo interporto nazionale che è il secondo a livello europeo ma soprattutto noi movimentiamo un milione di Teu all’anno. Ricordo anche che il nostro scalo aeroportuale è il terzo italiano con 18 milioni di passeggeri e sta galoppando verso i 20 milioni. Direi che ci sono tutti i presupposti per parlare di logistica in maniera seria proprio qui in Veneto”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia intervenendo a LetExpo. “Non è un caso che qui arriviamo alla terza edizione, con 80 mila visitatori, che si parli di oltre 350 relatori di convegni e un’esposizione di 6 ettari di superficie”, sottolinea Zaia. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)