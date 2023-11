X Factor, la rabbia di Morgan: “Fuorionda con la mia immagine dopo avermi cacciato, immorale”

(Adnkronos) – "Circola la notizia che a 'X Factor' questa sera vogliano mandare dei fuorionda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Vogliono avermi nel loro programma dovo avermi descritto in modo negativo! Mi hanno licenziato rimuovendomi da un incarico di lavoro senza motivo, ed ora pensano di avermi lo stesso nella loro puntata? ". E' lo sfogo di Morgan, che dalla chat della sua conferenza stampa su 'X Factor', dopo che erano circolate notizie sulla possibile messa in onda di filmati inediti che lo riguardavano. L'ex Bluvertigo tuona: "Mi hanno umiliato, provocato e pare che questa sera intendano fare una cosa immorale nei confronti di un lavoratore quale io sono. Vogliono usare la mia figura pur avendomi cacciato, e convincere la gente che io sia un bruto". "Dal primo momento in cui entriamo in studio noi siamo microfonati -scandisce l'ex Bluvertigo- E' una sceneggiatura, non esiste il fuorionda. Anche il 'vaffanculo' fa parte del racconto televisivo, quindi non possono spacciarlo per un'offesa. I fuorionda sono narrazione televisiva". E sull'ipotesi – da lui paventata – che in trasmissione possano essere trasmessi degli spezzoni non andati in onda, aggiunge: "Dopo che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso, perché la gente lo guarda comunque. E' una scorrettezza, io gli ho portato competenza e musica. Non possono avere la botte piena e la moglie ubriaca". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...