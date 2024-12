GF, Helena crolla dopo le tensioni in Casa: il gesto di Javier per lei emoziona

Al Grande Fratello Helena non ha più retto alla tensione ed è crollata in Casa. Javier ha fatto per lei un gesto speciale.

Non si può negare che Helena stia passando un periodo defficilissimo all’interno della Casa del Grande Fratello. La modella è malvista praticamente da tutti nella Casa, e i suoi rapporti con Shaila sono ormai tesissimi. Come ricorderete, le due hanno avuto più di un litigio nei giorni scorsi e non se le sono mandate a dire. Tanto che persino Signorini è dovuto intervenire per sedare gli animi, dopo parecchi insulti gravi tra le due che non potevano essere accettati.

A far scattare Shaila è stata una lettera di auguri di buon compleanno inviata da Helena al suo ex Lorenzo (legato sentimentalmente a Shaila). L’ex velina si è scagliata con Helena preda di una gelosia irrefrenabile, anche se pare che il contenuto della lettera di Helena fosse semplicemnete amichevole. Tuttavia, è un sospetto di molti il fatto che Helena non abbia mai dimenticato Lorenzo, tanto che in una delle ultime “sfide” in cui i concorrenti dovevano acegliere un altro inquilino della Casa da portare con loro in tugurio la modella ha scelto proprio Spolverato.

Un fatto che ha scatenato la rabbia non solo di Shaila ma anche di Jessica Morlacchi che ha sbottato infastidita: “Tutti siamo alterati quando prendiamo una cotta ma poi te devi levà. Anche da donna ti devi togliere. Ma tu che fai? Continui a correre dietro ad uno che non ti vuole?”.

Helena e il crollo, tensione insopportabile

Sentendosi schiacciare da tutti nella Casa, Helena ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere. Ritiratasi in giardino cercando un po’ di pace, è stata raggiunta prima da Mariavittoria e poi da Javier, che hanno provato a consolarla. Ad attirare l’attenzione è stato però Javier, che con Helena ha un evidente feeling.

Il pallavolista l’ha abbracciata teneramente e le ha sussurrato: “Mi devi dire qualcosa? Parla. Non ci credo che non succede niente”. Al che Helena ha ribattuto di voler tenere tutto dentro. “Voglio pensare meglio. Posso dire tutto ma non è il momento di farlo”. Javier ha però mostrato preoccupazione per la modella, dicendole che tener dentro le cose può solo farle male.

“Mi dispiace che la gente pensi che io voglia stare sempre al centro dell’attenzione”, ha poi sbottato Helena. “Io non voglio questo, voglio tutto ul contrario”. Javier le ha quindi dato forza dicendole che lei è in una “situaizone superiore a tutto questo”. Una dimostrazione di affetto che non è passata inosservata. Tra i due sboccierà davvero l’amore come credono in molti?