Roland Garros, oggi Darderi-Ofner: orario, precedenti e dove vedere il match

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Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, l’azzurro affronterà al primo turno dello Slam francese l’austriaco Sebastian Ofner. Il match del tennista italiano sarà il quarto e ultimo in programma sul campo 7. Nel singolare maschile sarà impegnato in giornata anche Matteo Arnaldi, contro l’olandese Tallon Griekspoor. Ecco orario dei due match degli azzurri al Roland Garros e dove vederli in tv e streaming.

Il match tra Darderi e Ofner sarà il quarto di giornata sul campo 7. L’inizio del primo è previsto alle 11, quindi i due probabilmente non scenderanno in campo prima delle 17:30-18. I precedenti tra i due sono in parità, una vittoria a testa.

Il match di Matteo Arnaldi contro Griekspoor inizierà invece alle 11.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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