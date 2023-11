Mestre, ragazza di 16 anni scomparsa da giovedì: appello sui social per trovarla

(Adnkronos) – Un altro caso di scomparsa, dopo quello di Giulia Cecchettin – trovata senza vita ieri a sei giorni dalla scomparsa, omicidio per cui è stato arrestato l’ex fidanzato – scuote il Veneto: Carol Bugin, 16enne, è scomparsa giovedì scorso, intorno alle 13. “La ragazza si trovava da un'amica di Spinea, poi si sono spostate verso Mestre. Carol si è allontanata e da allora non si hanno più notizie. L'ultimo avvistamento è stato presso il Bar Enjoy, sotto i portici alla stazione, dove è stata vista entrare. Questo il numero da contattare se si hanno notizie: 3385866576” è il messaggio che rimbalza sui social. Il contatto è della mamma Elena che con tutti i familiari sta facendo, da tre giorni, ogni sforzo per trovarla. Un appello condiviso anche da Elena, sorella maggiore di Giulia Cecchettin, e ora diffuso sui social anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Attenzione aiutiamo a trovare Carol. E' alta 1,68, ha capelli castani e occhi verdi, tante lentiggini sul naso. Aveva un giaccone nero poco più giù della vita e probabilmente jeans chiaro”. Chi ha notizie della minore può contattare il numero di cellulare indicato o le forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)