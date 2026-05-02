Norris in pole nella sprint di Miami davanti ad Antonelli, 4° Leclerc

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La McLaren torna a volare e mette il musetto davanti a tutti nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. C’è il britannico Lando Norris in pole position – in 1’27″869 – con l’australiano Oscar Piastri in terza posizione a 0″239 dal compagno di squadra. In mezzo il leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, che salva il venerdì di una Mercedes in difficoltà e mette la sua W17 in seconda piazza a 0″222 da Norris. “E’ stato un grande giro e sono contento di aver ricompensato il team, che ha portato tanti aggiornamenti qui a Miami. La strada è ancora lunga in questo weekend ma sono contento di averlo iniziato così. Sapevamo che la pista sarebbe stata favorevole, ma sapevamo anche che gli aggiornamenti ci avrebbero aiutato”, le parole di Norris. Delude la Ferrari. Dopo una sessione di prove libere dominata, Charles Leclerc è quarto a 0″370 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton è solamente settimo a 0″749. “C’è un pò di frustrazione perchè eravamo primi e secondi al termine delle libere. Il potenziale almeno stamattina c’era, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Perdiamo un paio di decimi in rettilineo anche oggi, ma dobbiamo sistemare anche l’erogazione dell’energia. Quando siamo apposto al 100% siamo lì, il passo gara era buono e credo potremo rimontare”, sottolinea il team principal di Ferrari Frederic Vasseur. Quinto Max Verstappen (+0″592) con una Red Bull in crescita, davanti a un George Russell (Mercedes) sottotono, sesto a 0″624 a oltre quattro decimi da Antonelli. Completano la top ten di giornata Franco Colapino (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine). Appena fuori dai primi dieci ci sono le Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Sempre in grande affanno Cadillac e Aston Martin, che completano lo schieramento con Sergio Perez e Valtteri Bottas, 19esimo e 20esimo, davanti a Fernando Alonso e Lance Stroll, 21esimo e 22esimo. Sabato alle 18 scatterà la sprint Race, a cui seguiranno le qualifiche (ore 22) per la gara lunga, in programma domenica, sempre alle 22.

– foto Ipa Agency –

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