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Wimbledon, torna la tradizionale ‘coda’ per accaparrarsi gli ultimi biglietti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Come da tradizione anche quest’anno, nel giorno dell’esordio di Jannik Sinner, fuori dai cancelli di Wimbledon 2026 si è assistito a una coda infinita per potere acquistare un biglietto per entrare nel ‘tempio’ del tennis. Diversamente dagli altri tornei del Grande Slam, i ‘Championships’ consentono agli appassionati di comprare i tagliandi per i campi principali e per i ‘Grounds’ anche il giorno stesso. Si deve però affrontare una lunga coda, ‘the queue’, con i tifosi accampati con tende e sacchi a pelo. 

Ogni giorno gli organizzatori mettono in vendita circa 500 biglietti per ciascuno dei campi principali (Centre Court, Campo 1 e Campo 2), oltre ad un migliaio di ‘Ground Passes’ che consentono l’accesso ai campi secondari.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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