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Bambino investito a Salerno, individuato il pirata della strada: 11enne ancora in gravi condizioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Dopo 48 ore di indagini, è stato individuato il guidatore della Golf grigia che sabato ha investito un bambino di 11 anni che attraversava la strada in compagnia di un adulto sulle strisce pedonali a Sant’Egidio del Monte Albino, a Salerno. Si tratta di un uomo di 32 anni residente ad Angri.  

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno individuato il pirata della strada e ora la sua posizione è al vaglio della Procura di Nocera Inferiore: non si è fermato per prestare soccorso. Le condizioni del ferito, invece, restano gravi. Il ragazzino è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e la sua prognosi resta tuttora riservata. 

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