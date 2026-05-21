William, notte da tifoso per il principe: la festa nello spogliatoio dell’Aston Villa e la birra dopo il match

(Adnkronos) – Il principe William come un tifoso qualsiasi. Anzi: come il supporter più sfegatato. Ieri sera il futuro re britannico era a Istanbul per la finale di Europa League, che vedeva contrapposte sul campo di calcio la sua squadra del cuore, l’Aston Villa, e il Friburgo. Il team di Birmingham ha travolto i tedeschi per 3 a 0.

Durante la partita al Besiktas Park, il principe di Galles si è lasciato prendere dall’emozione, esultando a ogni azione e a ogni gol. Ma non solo: scrive la Bbc che il capitano John McGinn ha dichiarato che il principe William era presente nello spogliatoio dell’Aston Villa prima della partita e il difensore Matty Cash ha affermato che si è unito a loro per una birra dopo il match.

“Serata fantastica! Congratulazioni a tutti i giocatori, alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club! Sono passati 44 anni dall’ultima volta che abbiamo vinto un trofeo europeo!”, ha scritto il principe William sui social media. “Un ringraziamento speciale a Boubacar Kamara, che nonostante l’infortunio è parte integrante della nostra squadra e ha contribuito a gettare le basi di questo successo”. Cash ha detto: “Era lì dentro a bere una birra con noi. È felicissimo. È un nostro grandissimo sostenitore. Viene sempre al centro di allenamento, sempre a Villa Park. E si merita momenti come questi e spero che oggi possa rilassarsi”.

Con circa 20.000 supporter presenti a trasformare la città turca in “Astonbul”, l’Aston Villa si è aggiudicato il suo primo titolo di Europa League grazie alle reti di Youri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Prima della partita, l’attore premio Oscar Tom Hanks ha condiviso un messaggio speciale a sostegno della squadra. In una clip di otto secondi inviata a Bbc Radio WM, la star di Hollywood e tifoso dell’Aston Villa ha dichiarato: “Sono Tom Hanks dagli Stati Uniti d’America e penso una sola cosa: forza Villa!”.

William, assiduo frequentatore di Villa Park, era stato avvistato tra la folla che festeggiava la vittoria del Villa contro il Nottingham Forest all’inizio del mese, che ha garantito alla squadra un posto nella finale di Europa League. In Turchia, le telecamere hanno ripreso il principe mentre si godeva l’atmosfera prima del fischio d’inizio, per poi festeggiare quando il Villa si è aggiudicato il trofeo. Il figlio di Re Carlo non ha voluto perdersi il momento storico in cui McGinn ha sollevato il trofeo, che, dopo la vittoria, ha definito il principe William “un ragazzo normale”. McGinn ha dichiarato a Tnt Sports: “È un uomo di classe, era nello spogliatoio prima della partita. È un grandissimo tifoso dell’Aston Villa, non si perderebbe mai una partita. È una persona normale, è fantastico avere il suo supporto e spero che continui. Stasera potrà bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la carta di credito a fine serata”.

Il principe ha iniziato a tifare per l’Aston Villa durante gli anni scolastici nel Berkshire. “Molto tempo fa, ai tempi della scuola, mi sono appassionato moltissimo al calcio. Cercavo una squadra per cui tifare. Tutti i miei amici a scuola erano tifosi del Manchester United o del Chelsea e io non volevo tifare per una squadra qualunque”, ha dichiarato alla Bbc nel 2015. “Volevo una squadra di metà classifica che mi regalasse momenti di emozioni più intense”. William è nato 26 giorni dopo la vittoria dell’Aston Villa nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco, il 26 maggio 1982.

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