Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l’auto in mare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un’auto con a bordo quattro giovani ventenni ubriachi è finita in mare stanotte nel porticciolo di Sistiana, nel comune di Duino Aurisina (Trieste). Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il ragazzo che era alla guida ha inserito per sbaglio la retromarcia finendo con l’auto in acqua. I quattro ragazzi triestini – per i quali il tasso alcolemico era oltre i limiti – sono comunque riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo mentre l’auto lentamente si inabissava. Stamane i vigli del fuoco di Trieste e Opicina e i sommozzatori arrivati da Venezia hanno recuperato con l’autogru la Citroen C3 dal fondale del porticciolo turistico 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorio. La difesa: “Valutiamo la strategia”

29 Aprile 2026

Detenuto suicida a Latina, è il 17esimo da inizio anno

11 Febbraio 2024
Maserati

Maserati: FTributo Special Edition per celebrare Maria Teresa De Filippis

13 Ottobre 2022

GSE, Vigilante “Contratti a lungo termine strumento contro volatilità dei prezzi”

5 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno