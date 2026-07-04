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Wimbledon, oggi Paolini-Sakkari al terzo turno – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista azzurra sfida la greca Maria Sakkari al terzo turno dello Slam inglese. La toscana è reduce dai successi contro Golubic e Montgomery, mentre Sakkari ha superato Rakhimova e Tauson nei primi due match a Londra.  

Dove vedere il match? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

In campo oggi anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.  

 

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
Meno di un minuto
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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