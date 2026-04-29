Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Achille Lauro e Laura Pausini, arriva il duetto in spagnolo di ’16 marzo’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“È l’inizio di un altro sogno, senza confini”. Così Achille Lauro annuncia sui social il nuovo duetto con Laura Pausini. Dopo il successo del duetto su ’16 marzo’ uscito lo scorso febbraio e contenuto nell’album ‘Io Canto 2′, i due artisti tornano a collaborare sullo stesso brano ma in versione spagnola, dal titolo ’16 de marzo’. 

“Provare a tradurre le canzoni e portare la nostra musica oltre i confini è sempre stato uno dei miei più grandi sogni”, ha scritto il cantante sui social. “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo proprio il 16 marzo, una delle canzoni a cui sono più legato, insieme a una star internazionale e un’amica come Laura”.  

Il brano sarà disponibile dal 1 maggio: “Grazie Lauretta per avermi coinvolto in questo primo passo. Essere al tuo fianco in questo nuovo salto nel vuoto è un grande onore: non hai idea di cosa rappresenti per me”, ha aggiunto ancora.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Torino-Lecce 2-0, gol di Bellanova e Zapata

16 Febbraio 2024

X Factor, Morgan: “Esperienza finita in maniera terribile, hanno vinto poteri economici”

7 Dicembre 2023

Scontro con Provenzano a Porta a Porta, Vespa: “Da lui più grave delle offese”

10 Aprile 2026

G20, Putin partecipa a vertice online: i leader Ue ci saranno

19 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno