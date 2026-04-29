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Trump, lo sgarbo alla regina Camilla: cosa ha combinato il presidente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Un gesto scortese e Donald Trump finisce sotto accusa. Il presidente degli Stati Uniti accoglie Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. La visita dei reali prevede, tra le varie tappe, l’incontro tra le delegazioni con strette di mano di rito. Camilla saluta i membri del gabinetto americano, ma all’improvviso ecco Trump: il presidente degli Stati Uniti ignora buona educazione e cerimoniale, ‘mossa a tenaglia’ e Trump taglia la strada alla sovrana, che rimane a dir poco perplessa… 

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