Wembanyama, stop per infortunio prima della partita: ‘colpa’ del raccattapalle

(Adnkronos) – Victor Wembanyama e l'infortunio per 'colpa' del raccattapalle. La stella dei San Antonio Spurs, prima scelta assoluta del draft 2023, è stato costretto a saltare la sfida casalinga con i Dallas Mavericks – persa per 144-119 – a causa di un incidente a dir poco inedito. Nel riscaldamento, il fenomeno francese è finito con un piede sulla scarpa di un ball boy, un raccattapalle 'in servizio' per assistere i giocatori. Risultato: caviglia destra lievemente girata e stop per Wemby. Lo staff degli Spurs ha fasciato l'articolazione, ma alla fine coach Gregg Popovich ha preferito tenere fuori il numero 1. Wembanyama aveva già saltato la precedente sfida con i Milwaukee Bucks proprio a causa della caviglia dolorante. L'incidente nel pre-partita con Dallas si è aggiunto ad una situazione già monitorata con attenzione. "Se si fosse trattato di una partita di playoff lo avrei fatto giocare. Abbiamo preferito un approccio prudente visto che per la stessa caviglia avevamo già iniziato a limitare il suo minutaggio. E' un incidente assurdo prima di una partita. Se uno guarda il video fa fatica a crederci", le parole di Popovich. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...