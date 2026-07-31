Wanda Nara vince in tribunale: “Sì a passaporti bimbe senza ok di Icardi”

(Adnkronos) – Nuovo round giudiziario nella battaglia tra l’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara. La giudice tutelare del Tribunale civile di Milano Cristina Bassi ha accolto il ricorso presentato dalla donna argentina – difesa dall’avvocato Giuseppe Di Carlo del foro di Larino – per le due figlie minori. Lo apprende l’Adnkronos.

Al centro della contesa “l’autorizzazione all’emissione di passaporto” per le bambine “anche senza l’autorizzazione del padre”. Una necessità nata dal furto in casa subito dalla showgirl nel corso in una vacanza in Italia (pochi giorni fa nella villa di Galliate, in provincia di Novara, sono stati sottratti “vari preziosi” oltre ai due documenti) e che ha riacceso la dura battaglia legale e mediatica internazionale all’interno di un lungo e complesso divorzio.

Da un lato Wanda Nara ha denunciato l’ ‘ostruzionismo’ di Icardi nell’autorizzare i nuovi passaporti con conseguente ritardi nel rientro in Argentina; dall’altro lo sportivo che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Galatasaray – rappresentato dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano – ha nuovamente sostenuto la presunta sottrazione delle loro figlie e l’incompetenza del Tribunale di Milano a decidere. La giudice Bassi ha stabilito che “il rifiuto del padre di autorizzare l’emissione del passaporto in favore delle minori risulta non giustificato” e si traduce, nei fatti, “nell’imporre alle minori l’attuale domicilio in Italia” dove non vivono dal 2022. Il rifiuto di sottoscrivere l’autorizzazione “non trova alcun fondamento concreto nell’interesse delle minori stesse” – vivono in Argentina almeno da settembre 2024 -, né dello stesso Icardi che vive altrove e che “ha avuto un atteggiamento quanto meno ondivago nei confronti della vicenda”.



Nel decreto immediatamente esecutivo – con cui vengono concessi “anche in assenza del consenso dell’altro genitore” i due passaporti alle minori e Icardi condannato alle spese legali – si sottolinea come “esulano del tutto dal presente procedimento sia le questioni relative all’accertamento in ordine alla eventuale intervenuta sottrazione internazionale delle minori che anche le questioni che implicano accertamenti/pronunce in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sia in termini di affido che anche di collocamento e diritti/doveri del genitore non collocatario”.

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