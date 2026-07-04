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Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Una violenta ondata di virus intestinale ha colpito oltre 120 passeggeri e membri dell’equipaggio di una nave da crociera della Princess Cruises. La nave – secondo quanto scrive NBC News – è partita da San Francisco il 12 giugno con direzione Alaska e Canada, e si sarebbe dovuta concludere il 2 luglio.  

Ma secondo quanto riportato dai ‘Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie’ 125 persone, tra passeggeri e equipaggio, sono state colpite dal norovirus. I sintomi principali riscontrati sono stati diarrea e vomito, che possono durare fino a tre giorni.  

Il norovirus è altamente contagioso che si diffonde attraverso il cibo o le superfici, in particolare in ambienti affollati. La Ruby Principess, nave da crociera della flotta Princess Cruises, è stata sottoposta immediatamente a “protocolli di sanificazione rafforzati in tutta la nave”. Inoltre, in una nota la compagnia dichiara che la nave verrà disinfettata a fondo prima di ripartire per il suo prossimo viaggio.  

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