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Segnalazioni su concorso magistratura, pm Roma avvia indagine

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La procura di Roma ha avviato un’indagine, senza indagati né ipotesi di reato, in relazione a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura.  

All’attenzione dei pm capitolini sono finite alcune segnalazioni raccontate nelle chat di gruppo da alcuni candidati. “Ragazzi – si legge in uno dei messaggi – le tre tracce erano sul tavolo, qualcuno le ha viste quando ha consegnato il proprio compito”. Sulla vicenda sono stati avviate verifiche. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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