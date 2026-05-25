Vlahovic non basta alla Juve: pari nel derby, sarà Europa League

TORINO (ITALPRESS) – Serata amara per la Juve che pareggia il derby della Mole e vede sfumare il treno Champions. Il 2-2 finale arriva al termine di una partita iniziata con un’ora di ritardo per problemi di ordine pubblico. A causa dello slittamento del calcio d’inizio, il secondo tempo si è giocato in un clima surreale con gli ospiti già consci di aver fallito l’obiettivo. Per la Juve il protagonista della serata è Dusan Vlahovic, autore di una doppietta in quella che, sulla carta, potrebbe essere stata la sua ultima presenza in bianconero. I gol dei neoentrati Casadei e Adams, invece, permettono al Torino di agguantare il pareggio.

Dopo una buona partenza del Toro, la Juve si scioglie e inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Paleari. Su corner di Boga, al 16′, prima Vlahovic non riesce ad impattare, poi Gatti sul secondo palo scivola al momento decisivo. Il vantaggio bianconero è nell’aria e arriva al 24′. Nasce tutto da una progressione di Thuram che spacca in due il Torino e serve in area di rigore Vlahovic: il serbo controlla, si gira e col destro sigla l’1-0. Il Toro torna pericoloso nel quarto d’ora finale di frazione: dopo una chance di testa fallita da Zapata, al 42′ Obrador serve Ginetis in area, ma la sua girata di prima intenzione si spegne di poco a lato. Mentre la Juve è negli spogliatoi arrivano le ufficialità dagli altri campi: sono Roma e Como a volare in Champions. I ragazzi di Spalletti rientrano così in campo, consapevoli del traguardo ormai sfumato. In avvio di ripresa, però, la Juve sembra inizialmente non subire il contraccolpo psicologico. Dopo le occasioni di Cambiaso e Locatelli, al 54′ è ancora Vlahovic a bucare Paleari per il 2-0: questa volta è Conceicao a guidare il contropiede e a innescare il numero 9 bianconero che segna aprendo il piattone destro. Sembra finita per il Torino, ma i cambi di D’Aversa scuotono i granata. La Juve paga a caro prezzo la scarsa attenzione sulle palle inattiva. I due gol dei padroni di casa nascono tutti da calcio d’angolo. Al 60′ prima segna Casadei di testa, poi all’84’, dopo la risposta di Perin sempre sull’italiano, è Adams a segnare il 2-2 sulla ribattuta. La Juve termina così il proprio campionato al sesto posto con 69 punti, il Torino, invece, è dodicesimo, a quota 45.

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