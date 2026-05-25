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Antonelli vince anche in Canada, Russell fuori, 2° Hamilton

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vince il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra. Gara vintage di Lewis Hamilton, che la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari. In quarta piazza c’è uno spento Charles Leclerc (Ferrari), che riesce a limitare i danni in un weekend aperto e chiuso con il piede sbagliato.
Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedia. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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