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Travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici: morti due operai nel Mantovano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. E’ accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L’incidente è avvenuto alle 5.30 in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi. 

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L’impatto, per i ciclisti, è stato fatale.  

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Sustinente e Roncoferraro, oltre ai sanitari dell’Areu 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Il conducente del furgone è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova. 

Le vittime erano prive di documenti ma avevano con sé il contratto di lavoro. Secondo le prime informazioni, entrambi lavoravano presso l’allevamento Villagaribaldi. Le salme sono state trasferite all’obitorio di Mantova, dove saranno eseguiti gli esami autoptici. 

Sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare ufficialmente i due giovani operai. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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