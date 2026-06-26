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Trump avverte l’Europa: “Dazi del 100% per chi impone digital tax alle aziende Usa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Donald Trump ha avvertito i Paesi europei che imporrà dazi del 100% a chiunque applichi la digital tax alle aziende statunitensi. “Questa tariffa avrà la precedenza su qualsiasi accordo commerciale stipulato con il Paese in questione, che sia già attivo, firmato o meno – ha scritto il presidente americano su Truth Social oggi, venerdì 26 giugno – Inoltre, se decideranno di procedere in tal senso, la tariffa del 100% scatterà immediatamente”. 

Su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che diversi Paesi europei stanno discutendo introduzione di un’imposta sui servizi digitali, rivolta alle aziende statunitensi. Una manovra non vista di buon occhio dalla Casa Bianca, che ha portato Trump a pubblicare il post intorno alle 18:20 per mandare subito un chiaro messaggio ai Paesi orientati alla manovra. Lo scontro con l’Europa si riaccende.  

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