Roma, trave si stacca da impalcatura e cade dal quinto piano: ferito un passante a Centocelle

(Adnkronos) – Un passante è rimasto ferito nel quartiere Centocelle di Roma nella caduta di una trave dal quinto piano di un palazzo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione della facciata. A intervenire ieri intorno alle 12 in via degli Arbusti, pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. L’uomo, di 73 anni, stava passeggiando con la moglie quando è stato colpito a una spalla: soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Vannini. La donna è rimasta illesa. Gli agenti hanno posto sotto sequestro la trave e indagano sull'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

