vivo presenta in Cina la serie X500 e il pieghevole X Fold6 per l’Europa

(Adnkronos) – vivo ha annunciato in Cina il lancio ufficiale della nuova gamma di dispositivi flagship appartenenti alla serie X500, confermando contestualmente i dettagli relativi alla distribuzione europea dei modelli X500 Pro Max e X500 Pro. La nuova linea di prodotti costituisce il primo passo operativo nell’ambito della strategia incentrata sull’elaborazione delle immagini dinamiche, integrando soluzioni hardware e software pensate per la registrazione video e la fotografia ad alta risoluzione.

Il modello principale X500 Pro Max adotta una fotocamera primario ZEISS TrueDynamic abbinata a un teleobiettivo periscopico ZEISS APO da 200 megapixel e supporta l’estensore ottico dedicato vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, una soluzione che consente di raggiungere una lunghezza focale equivalente a 400 millimetri attraverso una struttura ottica kepleriana da 15 elementi. Entrambe le varianti avanzate condividono il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, e introducono la registrazione video ritratto in formato 4K ottimizzata per le riprese in condizioni di illuminazione ad alto contrasto.

Sul fronte del comparto fotocamera, il sensore Sony LYTIA L910 da 1/1,28 pollici della lente principale garantisce una gamma dinamica dichiarata fino a 17 EV e si avvale della stabilizzazione ottica di tipo gimbal su tre gradi di oscillazione.

In concomitanza con la serie X500, il produttore ha ufficializzato l’avvio della commercializzazione sul mercato europeo del dispositivo pieghevole X Fold6 a partire dal primo ottobre. Il terminale, caratterizzato da uno spessore da aperto di 4,4 millimetri e da un peso base di 228 grammi, monta un sensore primario da 200 megapixel affiancato da un teleobiettivo certificato ZEISS APO con zoom periscopico 3x e supporto all’ingrandimento fino a 100x.

La configurazione hardware del pieghevole prevede uno schermo interno da 8,02 pollici e un pannello esterno da 6,51 pollici con picco di luminosità fino a 5.000 nit, gestiti dal SoC Dimensity 9500 Super Edition e alimentati da una batteria da 6.900 mAh dotata di protezione contro liquidi e polveri certificata IPX8, IPX9 e IP5X.

A completamento della presentazione, l’azienda ha confermato la futura espansione del proprio catalogo di accessori connessi in Europa mediante l’introduzione dei dispositivi audio vivo Buds Ultra, vivo Buds Clip e le cuffie vivo Headphone Studio, riservando all’evento ufficiale europeo del 27 ottobre la comunicazione dei prezzi e delle configurazioni per i singoli mercati locali.

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