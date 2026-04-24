Verso la permanenza lunare: l’integrazione tra tecnologia e Umanesimo Spaziale

(Adnkronos) – In occasione della conferenza “Abitare lo Spazio. Il caso Luna”, tenutasi a Roma presso Palazzo Piacentini, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno tracciato le linee guida dell’Umanesimo Spaziale. Questo nuovo paradigma pone la persona al centro delle missioni di lunga durata, integrando le competenze della filiera industriale con i significati culturali e sociologici necessari per abitare stabilmente il suolo lunare.

Il ruolo strategico dell’industria italiana

L’Italia consolida la propria posizione di partner d’eccellenza nell’esplorazione spaziale. Il percorso inaugurato con il progetto “Space Habitat. La via italiana” mira a connettere trasversalmente ricerca, industria ed economia. Un esempio concreto di questa leadership è lo Statement firmato a Washington con la NASA per la realizzazione del primo modulo abitativo della futura stazione spaziale permanente sulla Luna, inserito nel programma Artemis.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato: “la Luna non è più semplice meta di esplorazione, ma reale estensione della presenza umana oltre la Terra, un passaggio irreversibile verso una presenza stabile continua e organizzata sul suolo lunare”.

L’abitabilità spaziale richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi ambiti della vita quotidiana:

Infrastrutture e Habitat: sviluppo di moduli in grado di garantire sicurezza e comfort psicofisico.

Salute e Nutrizione: ricerca condotta dal Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale e studi sull’orticoltura spaziale dell’Università Federico II di Napoli.

Interazione Uomo-Macchina: design dei sistemi di controllo e intelligenza artificiale applicata alla robotica in orbita.

Teodoro Valente, presidente dell’ASI, ha ricordato: “Il design e l’ingegno italiano permettono agli astronauti di vivere, in maniera confortevole, fuori del nostro pianeta da decenni”. Le competenze maturate sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) costituiscono oggi la base per il futuro campo base lunare.

Il dibattito istituzionale e scientifico proseguirà nei prossimi mesi per consolidare questa visione integrata. Il curatore Marco Panella ha descritto l’iniziativa come un punto di svolta che “restituisce allo spazio la sua dimensione culturale e umanistica”. Il percorso di divulgazione e analisi culminerà a dicembre 2026 con l’inaugurazione della mostra “Space Habitat. Immaginario, design, tecnologie” a Palazzo Piacentini, che presenterà al pubblico i progressi della via italiana all’esplorazione spaziale.

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