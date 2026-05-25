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Verona, 15enne si tuffa e annega nel torrente Guà: corpo ripescato dopo quattro ore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Tragedia nelle acque del torrente Guà, a Zimella (Verona), dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo un tuffo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, di origini nordafricane, era in compagnia di altri quattro amici quando si è tuffato, senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato nella tarda serata a circa due metri di profondità, dopo quattro ore di ricerche da parte dei soccorritori.  

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. A seguire le fasi della ricerca fino al ritrovamento del giovane anche il sindaco di Zimella, Gionata Manega. 

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