Fiumicino: sospensione idrica ad Isola Sacra dal 26 al 27 giugno

Acea Ato2 comunica che, dalle 21 del 26/06/2024 alle 12 del 27/06/2024, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nella zona di Isola Sacra e limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Trincea delle Frasche altezza civico 147

Via di Villa Guglielmi (Fronte parco)

Via della Scafa angolo con Via Coni Zugna

Lungomare della Salute angolo Via delle Meduse

Viale Danubio nel piazzale Casetta dell’acqua

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.