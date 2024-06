Euro 2024 a Centocelle sui maxischermi: ecco dove guardare Italia-Croazia

Una sfida che vale l’Europa. Italia-Croazia è il bivio tra il sogno e l’incubo. E così il tifo per gli azzurri diventa una sorta di religione. In questa partita al cardiopalma entra di prepotenza Centocelle, uno dei quartieri più cool per la movida romana. E il raduno sarà solenne: tutti al The Wanderer Pub dove sono stati allestiti i maxischermi per tifare insieme gli azzurri.

Il maxischermo a Centocelle

Una magia che toccherà le corde della passione per il calcio. E come da tradizione, dal mitico “Birra, partita e rutto libero” di Fantozzi fino alla voglia di stare insieme, il raduno ufficiale del quartiere ci sarà in Via Federico Delpino dove è in programma una maxitifata collettiva condita da fiumi di birra e menu dedicati per i palati più ricercati.

L’arena di Centocelle

Tutti insieme a tifare Italia, insomma, in uno dei locali simbolo della movida notturna di Centocelle. A fare gli onori di casa ci sarà Daniele che da giorni prepara l’evento degli Europei per rendere indimenticabile la partita. “Crediamo che insieme ci sia più gusto – dice Daniele – per questo abbiamo allestito una sorta di arena dove si potrà assistere alla partita e brindare, speriamo, alla vittoria e al passaggio del turno”