Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roland Garros, Zverev sfida Sinner: “Posso batterlo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘sfida’ Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha superato il primo turno dello Slam parigino battendo il francese Bonzi in tre set e rilanciando così le sue speranze di arrivare al primo titolo Slam della carriera. In un’intervista concessa al podcast ‘MacZone’, Zverev si è detto fiducioso di poter battere Sinner, nonostante le ultime vittorie, piuttosto nette, dell’azzurro. 

“Non è un segreto che Sinner stia giocando meglio di tutti”, ha detto il tedesco, “ma io penso e devo pensare che posso batterlo. Anche se ho perso piuttosto nettamente a Montecarlo e poi a Madrid, non ho giocato bene in quelle due partite. Se gioco bene e sono la persona che voglio essere in campo posso avere delle chance”. 

“Questo è quello che ripeto a me stesso. Mi sono preso delle critiche quando ho detto che dopo Sinner e Alcaraz ci sono io e poi Djokovic, ma in quel momento era la verità”, ha continuato Zverev, “a livello di carriera però non mi metto in paragone. Non sono un idota, ma sono la seconda testa di serie qui e devo pensare che posso battere il migliore”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

IT- alert, in arrivo nuovi test: oggi 22 gennaio messaggio allerta a Torino

22 Gennaio 2024

Inter, Ausilio su Bastoni: “Chi lo vuole non parli, ma faccia offerta”

20 Aprile 2026

Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali

7 Maggio 2026

Roma, arrestati due ragazzi per detenzione ai fini di spaccio: addosso diverse dosi di cocaina

3 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno