Venezuela, Tajani “Attenzione altissima”

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio ad una vasta operazione di polizia in varie località del sud pontino e, in contemporanea, nella provincia di Salerno. L'attività viene svolta nell'ambito di un'indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia, […]

MILANO (ITALPRESS) - La polizia di Stato di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventottenne cittadino marocchino, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sin qui mai evidenziatosi in contesti d'interesse, per il reato di istigazione a delinquere con […]