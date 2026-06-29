Venezuela, Fism offre supporto Società Medico-Scientifiche italiane

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La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), per il tramite del proprio Presidente, Prof. Loreto Gesualdo, ha formalmente rappresentato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Fabio Ciciliano, la piena disponibilità della comunità medico-scientifica italiana a collaborare nelle eventuali attività di supporto sanitario che dovessero rendersi necessarie in relazione all’emergenza in corso nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. La comunicazione istituzionale nasce a seguito delle numerose manifestazioni di disponibilità già pervenute alla Federazione da parte delle Società Scientifiche aderenti, che hanno espresso la volontà di mettere a disposizione competenze professionali, esperienze specialistiche e capacità organizzative a supporto delle iniziative che le Autorità italiane riterranno opportuno promuovere. La FISM rappresenta circa 250 Società Medico-Scientifiche accreditate e riunisce l’intero spettro delle specialità cliniche e sanitarie presenti nel nostro Paese, costituendo una delle più ampie reti di competenze scientifiche e professionali operanti in ambito sanitario.

“La Federazione – dichiara il Presidente FISM, Prof. Loreto Gesualdo – ritiene doveroso mettere a disposizione delle Istituzioni il patrimonio di conoscenze e professionalità espresso dalle proprie Società Scientifiche. Le numerose adesioni spontanee che stiamo raccogliendo testimoniano il forte spirito di solidarietà che anima la comunità medico-scientifica italiana. Per questo abbiamo ritenuto opportuno rappresentare formalmente al Dipartimento della Protezione Civile la nostra disponibilità, auspicando un coordinamento istituzionale che consenta di valorizzare e indirizzare efficacemente le risorse professionali offerte”. Nella nota trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile, la FISM ha evidenziato l’importanza di un raccordo operativo con le strutture istituzionali competenti, affinché le disponibilità spontaneamente manifestate dalle Società Scientifiche possano essere canalizzate in modo ordinato, efficace e coerente con le esigenze che dovessero emergere.

Per assicurare il necessario coordinamento delle eventuali attività di carattere sanitario e scientifico, la Federazione ha individuato nel Dott. Piero Paolini, Presidente della Società Italiana Emergenza Sanitaria (SIEMS), il referente incaricato dei rapporti operativi con le strutture competenti, rendendosi sin d’ora disponibile per ogni approfondimento che dovesse risultare utile. La FISM conferma il proprio impegno a sostegno delle iniziative di solidarietà sanitaria internazionale e rinnova la propria disponibilità a contribuire, attraverso la rete delle Società Scientifiche federate, alle attività che le Istituzioni della Repubblica riterranno di attivare.

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