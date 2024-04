Velletri, Ilaria Neri: Terminati i lavori di manutenzione stradale in via Acquaviva e via Capitancelli

Conclusi i lavori di manutenzione stradale in due importanti e ammalorate vie del Comune di Velletri. Parliamo di via Acquavivola e via Capitancelli, due strade dove la mancata canalizzazione delle acque per anni provocava allagamenti e continui disagi a pendolari e residenti.

A comunicarlo in una nota l’assessore all’Ambiente, Ilaria Neri. “In entrambe le vie sono stati avviati lavori di manutenzione delle griglie per la canalizzazione delle acque sorgive e piovane – afferma l’assessore – Lavori di manutenzione stradale importanti che arrivano dopo anni di continui allagamenti dove nessun amministratore aveva tentato di risolvere il problema. Una manutenzione stradale finalmente ripristinata alla quale si aggiunge anche un intervento di sostituzione del manto stradale che versava in condizioni pessime”.