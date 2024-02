Velletri, al via la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e asfaltatura nei parcheggi del civico cimitero

Lavori ed interventi per assicurare al civico Cimitero una nuova illuminazione, ma anche manutenzione straordinaria, asfaltatura e risagomatura. Nei giorni scorsi, la giunta del Comune di Velletri, su proposta dell’assessore Neri e del sindaco Cascella, ha dato il via libera a due importanti progetti da 120mila euro ciascuno, per realizzare una nuova illuminazione pubblica e asfaltatura nei parcheggi del Civico Cimitero. Lavori che serviranno a garantire più sicurezza stradale dell’area, massimizzando la qualità del patrimonio immobiliare pubblico del Comune di Velletri.

“Si tratta di due interventi che consentiranno a dare un decoro alla zona – commenta l’assessore Ilaria Neri – Grazie all’impianto di illuminazione, i cittadini non resteranno più al buio. Il parcheggio a ridosso di via Ariana, per troppi anni è rimasto senza un servizio indispensabile all’utenza che ora potrà avere visibilità, ma soprattutto più sicurezza. La pavimentazione stradale dell’area dei parcheggi, inoltre, era in cattivo stato manutentivo, pertanto era necessario avviare progetti di messa in sicurezza dell’area”.

Dopo anni di totale assenteismo, i due progetti troveranno entrambi copertura finanziaria con fondi comunali, attraverso due mandati affidato al VI Settore.