Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Vasto incendio a Positano provoca frana su strada ‘Amalfitana’, al lavoro vigili del fuoco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato nella notte in località San Pietro, a Positano. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno provocato anche una frana sulla strada statale 163 ‘Amalfitana’ al km 16,300. Il comune, sui suoi canali social, ha diffuso un avviso alla cittadinanza, spiegando che sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, invitando i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato “a rimuoverli immediatamente, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso”. Sul posto anche personale Anas per monitorare la situazione e coordinare le attività finalizzate al ripristino della normale circolazione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

auto rubate

Priverno, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze: arrestato 32enne

28 Febbraio 2021

Addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi

18 Agosto 2026

Sinner vince Australian Open, quanto guadagna e come cambia ranking

28 Gennaio 2024

Ardea, enorme incendio di rifiuti in via Miramare: nube di fumo nero avvolge via Monti di Santa Lucia (FOTO)

18 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno