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Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 13 settembre, i bianconeri saranno impegnati in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. La squadra di Spalletti arriva dal pareggio contro il Milan e anche i neroverdi di Aquilani, nell’ultimo turno di campionato, hanno raccolto un punto (contro il Bologna). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in campo alle 20:45:  

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani 

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti 

La sfida tra Sassuolo e Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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